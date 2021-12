6. Dezember: Karl Lauterbach (SPD) aus Leverkusen wird Bundesgesundheitsminister. Das hat der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verkündet. Der in Düren geborene Lauterbach wird in Berlin als Gesundheitsminister am Kabinettstisch Platz nehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Jens Spahn (CDU) an.