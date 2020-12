Was ist 2020 in NRW passiert? Das sind die Bilder des Jahres zu den wichtigen Ereignissen und Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen. Schauen Sie sich die großen Themen 2020 im Rückblick an.

1. Januar 2020: In der Nacht auf Neujahr 2020 brennt das Affenhaus des Krefelder Zoos vollständig nieder. Es sterben mehr als 50 Tiere. Ausgelöst wurde der Brand durch Himmelslaternen, die drei Frauen mutmaßlich an Neujahr steigen gelassen haben. Auf einer stand „Alles Gute fürs neue Jahr“. Die Frauen stellten sich noch am 1. Januar der Polizei.