Kuriose Geschichten des Jahres : Darüber amüsierten sich die Menschen in NRW 2018

Düsseldorf Ein Schlagloch, das zu Kunst wird, ein Riesen-Vogel und eine Anakonda im See: Das Jahr 2018 hatte in Nordrhein-Westfalen so manch amüsante Anekdote parat. Eine Auswahl.

Ist dieses Tier wirklich echt? So mancher zweifelte an der Nachricht. Im Bergischen Land wurde im März ein „Riesen-Vogel“ gesichtet. Auf dem Foto sah er aus wie ein Plüschtier: Großer orangefarbener Schnabel, puschelige Federn auf den Kopf und an den Füßen. Dieser Vogel war irgendwie nicht von dieser Welt. Das mag daran liegen, dass der Greifvogel eigentlich aus Ostasien stammt.

Der Kamschatka-Riesenseeadler war aus einer Falknerei in Remscheid ausgebüxt. Zum Glück konnte „Hope“, wie das Weibchen hieß, eingefangen und nach Hause gebracht werden. Sie überstand den Ausflug in die Freiheit unbeschadet - wenn auch um einiges an Gewicht leichter. Wir haben den Riesenseeadler damals mit der Kamera besucht.

Foto: Sabine Kricke 6 Bilder Ein Kunstwerk im Schlagloch

Unsere Redakteurin Sabine Kricke machte sich im Juni auf den Weg, um das schönste Schlagloch Mönchengladbachs - ach was, des Landes - zu finden. Sie hatte bei Facebook die Spur aufgenommen und wurde fündig. Damals war noch unklar, wer der unbekannte Künstler ist. Doch das Bild des Schlaglochs, das zu einem kleinen Teich mit Kunststoffpflanzen und (Plastik-) Goldfisch gestaltet wurde, rauschte durch die Schlagzeilen in NRW. Schließlich wurde das Werk der Künstlerin Maren Dörwald mit Epoxidharz versiegelt.

Wie schnell kann ein Bobbycar fahren? 119 Stundenkilometer. Man muss es nur mit einem Düsenantrieb ausstatten. Dirk Auer ist der schnellste Bobbycar-Pilot der Welt. Er schraubte den Weltrekord auf dem frisierten Plastikmobil für Kleinkinder im August in Bottrop von 108 auf atemberaubende 119 km/h.

Foto: dpa/Martin Gerten 37 Bilder Der Jahresrückblick 2018 aus NRW in Bildern

Im Krefelder Zoo haben sie die Hoffnung längst verloren.Toni Erdmann ist wie vom Erdboden verschluckt. Auf der Suche nach dem Chef der Erdmännchen-Truppe hatten Zoo-Mitarbeiter das ganze Gehege umgegraben. Doch Toni blieb verschollen. Kleiner Trost: Die übrigen Erdmännchen - in Wirklichkeit alles Erdweibchen - hätten erstaunlich gelassen auf den Verlust ihres einzigen Sexualpartners reagiert. Und es gibt inzwischen Ersatz für Toni.

Missverständnis in Alsdorf bei Aachen. Ihr Vater sei aus dem zweiten Stock gefallen, berichtete eine aufgeregte junge Frau per Notruf. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr wenige Minuten später fest, dass ein kleiner Buchstabe eine Situation ganz anders aussehen lässt: „Es war nicht der Vater, sondern der Kater.“ Der überlebte den Sturz.

Ein nächtliches Duell „Straßenkehrer gegen Straßenräuber“ haben in Düsseldorf die Männer von der Awista-Stadtreinigung für sich entschieden. Obwohl in Unterzahl, konnte das Duo mit seinen zwei Besen drei mutmaßliche Räuber in Schach halten - bis die Polizei das ungewöhnliche Schauspiel beendete.

Wenn sich eine junge Ladendiebin am Niederrhein in Westernmanier aufs Fluchtpferd schwingt und davonreitet, wähnt man sich im falschen Film. Doch die 22-jährige Reiterin in Rees flüchtete im Galopp vor der Polizei, die ihr mit einem Streifenwagen folgte. Die Beamten konnten die diebische junge Frau samt Pferd in einem Reitstall stellen. Kein sehr cleveres Versteck.

Im Sommerloch kommt Rettung vor dem Tod durch Langeweile oft aus dem rheinischen Baggerloch. Diesmal war es eine Gelbe Anakonda, die in Meerbusch die Anwohner des dortigen Baggersees das Gruseln lehrte. Angler filmten die Schlange sogar. Feuerwehrmann Sebastian Schreiner griff schließlich beherzt zu und die Würgeschlange zappelte im Sack. Zuvor hatte es schon Krokodil-Sichtungen in Werne und Ratingen gegeben. In beiden Fällen entpuppten sich die Raubtiere bei der ersten Annäherung aber als Plastikexemplare.

In der Waschstraße bei laufendem Waschprogramm aus dem Auto steigen - ist vielleicht mutig, aber nicht unbedingt klug. Denn wenn man mit den Füßen in einer Felgenwaschbürste steckenbleibt, braucht es 26 Feuerwehrleute, die einen wieder befreien. Und weh tut es auch. So geschehen in Bochum.

Wenn Frauen verzweifelt schreien, ist nicht immer die Polizei gefragt. Vier Streifenwagen konnten in Aachen nichts ausrichten, weil die nächtlichen Schreie aus den Kreißsälen einer Klinik kamen. Dort lagen vier Frauen gleichzeitig in den Wehen. Anwohner hatten Schreckliches vermutet und den Notruf gewählt. Ende gut, alles gut: Die Polizei durfte zum Nachwuchs gratulieren.

(top/dpa)