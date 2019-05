Gefahr für Wildtiere : Freilaufende Hunde machen Ärger

Michael Krömer – hier mit seinem Hund – lebt mit seiner Frau in Leichlingen und ärgert sich über freilaufende fremde Hunde. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen/Wesel In vielen Waldgebieten reißen unangeleinte Hunde immer wieder Jungwild. Viele Halter seien uneinsichtig, klagen Jäger. In Wesel hat der Hegering daher eine Petition an den Rat gerichtet, die Stadtwacht patrouillieren zu lassen.

Ein schöner Sommertag bedeutet für Michaela und Michael Krömer verlässlich Ärger. Rund 800 Meter sind es vom Hülserhof in Leichlingen bis zum nächsten Nachbarn, dazwischen liegen Wiesen und Felder. Und über die toben an sonnigen Wochenenden pro Tag rund 100 bis 120 Hunde – unangeleint, sagen Michael und Michaela Krömer. Sie wohnen auf dem Hof, halten dort Hühner, Enten und Gänse. Immer wieder aber kommen freilaufende Hunde durchs Tor in den Hof, jagen und verletzen das Geflügel. „Viele Hundehalter entschuldigen sich nicht einmal“, klagt Michaela Krömer. „Da heißt es dann nur: Stellen Sie sich nicht so an.“ Es ist aber nicht nur diese Rücksichtslosigkeit, die sie aufregt – die Hunde würden gerade jetzt in der Setzzeit trächtiges Wild und Jungtiere bedrohen. Ein Problem, mit dem sich viele Kommunen auseinandersetzen müssen.

So haben sich in Hamm die Gemüter in den sozialen Medien erhitzt, nachdem ein Hund einen Wurf neugeborener Hasen-Jungen getötet hat. In Wesel hat die örtliche Jägerschaft sogar eine Petition an den Rat geschrieben. Anlass ist die enorm hohe Zahl an Rehrissen in einigen waldnahen Gebieten, sagt Günter Engelmann, stellvertretender Vorsitzender des örtlichen Hegerings. Per DNA-Probe sei nachgewiesen worden, dass Hunde und nicht ein in der weiteren Region ansässiger Wolf zugeschlagen hatten. „Wir wünschen uns, dass die Stadtwacht (ein Teil der Ordnungsbehörde, Anm. d. Red.) verstärkt auf den Spazierwegen kontrolliert“, sagt Engelmann. Mehrere Anzeigen gegen Hundehalter, die ihre Tiere unbeaufsichtigt gelassen hätten, würden bereits laufen. Aber die Menschen seien uneinsichtiger geworden, konstatiert der Jäger. „Sie pochen auf ihr Recht, den Wald nutzen zu dürfen, und betonen, dass sie Steuern zahlen für ihre Hunde.“

Info Jagdgesetz regelt Schutz vor wildernden Hunden Landesforstgesetz Es regelt unter anderem das Wegerecht. Grundsätzlich ist das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr gestattet. Ausgenommen sind etwa Forstkulturen, Holzeinschlagsflächen und forstwirtschaftliche Einrichtungen. Hunde müssen abseits der Wege angeleint sein. Landesjagdgesetz Es regelt unter anderem den Schutz vor wildernden Hunden. So sieht es vor, dass diese im Extremfall von Jägern abgeschossen werden dürfen, sollten sie Wild töten oder erkennbar hetzen.

Dabei regeln Forst-, Naturschutz- und Hundegesetz des Landes ziemlich genau, wann der Hund an der Leine zu halten ist und wann nicht. Demnach müssen Hunde im Wald abseits von Wegen angeleint sein, auf Wegen dürfen sie frei laufen – sofern ihre Besitzer sie jederzeit im Griff haben. Wild lebende Tiere dürfen nicht gestört werden, deshalb gilt während der Setz- und Brutzeiten vom 1. März bis 31. Juli in Landschafts- und Naturschutzgebieten eine Anleinpflicht. „Wenn ein Hund einen Meter auf dem Grünstreifen läuft, ist das kein Problem“, sagt Engelmann. „Rennt er in den Wald, gilt das als Ordnungswidrigkeit.“ Die allerdings mangels Kontrolle selten geahndet wird. Man könne nur an die Hundehalter appellieren, sich an die Vorschriften zu halten. Viele würden diese auch befolgen.

Der Landesjagdverband (LJV) NRW setzt daher auf das Verständnis der Halter. Durch die wachsende Zahl der Hunde hätten zwar auch die Probleme zugenommen, sagt LJV-Sprecher Andreas Schneider. Es gebe zwar einen gesellschaftlichen Konsens, die Natur zu schützen. „Doch gerade Ricken sind kurz vor dem Setzen eine leichte Beute für den Hund“, sagt Schneider. Auch Landwirte hätten ein Problem mit freilaufenden Hunden. Lande deren Kot im Futter der Nutztiere, könnten ganze Viehherden durch Viren und Parasiten schwer erkranken. Deshalb sei es wichtig, die Haufen einzusammeln – oder die Tiere gar nicht über landwirtschaftlich genutzte Flächen laufen zu lassen.

Beim Verband für das Deutsche Hundewesen weiß man um die Probleme. Deshalb sei es unabdingbar für Besitzer, ihre Tiere im Griff zu haben, sagt Sprecher Udo Kopernik. „Das ist eine Frage der Ausbildung.“ Viele Fehler würden aber bereits bei der Anschaffung gemacht, beispielsweise durch Spontankäufe im Ausland – so handele es sich bei Exemplaren aus Spanien oft um Jagdhunde. „Die kriegt man nur schwer gehalten“, sagt Kopernik. Sein Rat: Das Tier in kritischen Situationen an die Leine zu nehmen, bevor ein Schaden entsteht.