IT-Dienstleiter über Abi-Panne „Das System wurde umfangreich getestet“

Die Download-Panne bei den Prüfungsaufgaben für die Abiturfächer Biologie, Chemie, Physik, Technik, Informatik und Ernährungslehre am Dienstag hat bei Schülern, Eltern und Lehrer für Unmut gesorgt. NRW-Schulministerin Dorothee Feller hat sich am Mittwoch für den Vorfall entschuldigt. Bis zuletzt sei mit dem IT-Dienstleister an einer Lösung des Problems gearbeitet worden. Bei dem Dienstleister handelt es sich um das Unternehmen Gonicus aus Arnsberg, das nach eigenen Angaben seit 2007 mit dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW zusammenarbeitet. „Seit 2019 stellen wir die technische Infrastruktur bereit, auf der jährlich mehrere Gigabyte an Daten für den schulischen Unterricht ausgetauscht werden – auch die schriftlichen Abituraufgaben für das Zentralabitur“, teilte Geschäftsführer Rainer Lülsdorf mit. „Damit alle hiermit zusammenhängenden Prozesse jedes Jahr wie gewohnt reibungslos ablaufen, werden die dafür notwendigen Systeme und Verfügbarkeiten regelmäßig getestet.“