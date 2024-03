Trümmer alter Batterie der ISS Nina-App warnt für Freitag vor Eintreten von Weltraumschrott in Erdatmosphäre

Gespannt dürften viele Menschen in Deutschland am Freitag hoch zum Himmel schauen. Weltraumschrott könnte theoretisch in einigen Regionen des Landes auf die Erde fallen. Dabei handelt es sich um kleinste Überreste eines von der Raumstation ISS abgekoppelten Batterieblocks, einem Objekt von 4x 2x 1,5 Metern und einer Masse von 2600 Kilogramm. Auch die Warnapp Nina hat am Donnerstagnachmittag die Bürger in Deutschland alarmiert. Es wird vor „Wiedereintritt eines größeren Weltraumobjektes in die Erdatmosphäre“ gewarnt. Leuchterscheinungen oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls seien möglich.