Alte Batterie der Raumstation Trifft Weltraumschrott der ISS das Ruhrgebiet?

Gespannt dürften viele Menschen in Deutschland am Freitag hoch zum Himmel schauen. Weltraumschrott könnte theoretisch in einigen Regionen des Landes auf die Erde fallen. Dabei handelt es sich um kleinste Überreste eines von der Raumstation ISS abgekoppelten Batterieblocks, einem Objekt von 4x 2x 1,5 Metern und einer Masse von 2600 Kilogramm. „Es ist theoretisch möglich, dass kleinste Teile die Erde treffen“, sagte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unserer Redaktion. Da dieses Objekt auch Deutschland überfliege, sei es theoretisch möglich, dass die Teile auch hier herunterkommen könnten. „Das ist aber eher unwahrscheinlich. Eine Gefahr würde dadurch auch nicht bestehen. Dafür gibt es aktuell jedenfalls keine Erkenntnisse“, so die Sprecherin.