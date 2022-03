Reise des NRW-Ministerpräsidenten : Wüst betont „tiefe Verbundenheit und Freundschaft zu Israel“

Düsseldorf Zu Beginn seiner Israelreise am Sonntag hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die enge Beziehung zwischen beiden Ländern betont. „Die tiefe Verbundenheit und Freundschaft zu Israel gehört zur DNA Nordrhein-Westfalens“, so Wüst.

Am Montag will Wüst zunächst die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen und einen Kranz niederlegen. „Die Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen der Shoa mahnt und verpflichtet, unsere Stimme zu erheben gegen Antisemitismus, Hass und Krieg“, so Wüst.