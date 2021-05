Polizei in NRW : Israelische Flaggen vor Synagogen in Bonn und Münster angezündet

Bonn/Münster Im Nahen Osten hat sich am Dienstag der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zugespitzt. Nun kam es auch in Nordrhein-Westfalen zu Vorfällen. Der Staatsschutz ermittelt.

Vor zwei Synagogen in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstagabend israelische Flaggen angezündet worden. Die Polizei in Münster stellte am Abend 13 Tatverdächtige, teils vor Ort, wie sie mitteilte. In Bonn nahm die Polizei eigenen Angaben zufolge drei Tatverdächtige fest: zwei 20-jährige Männer und einen 24-Jährigen. In beiden Fällen hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.