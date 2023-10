Familie in Kiew und Israel „Israel will nicht in Angst leben“

Aber es sei nicht alles nur negativ. „Ich bin in der jüdischen Hochschulgemeinde aktiv, und dort läuft gerade sehr viel Organisationsarbeit.“ Es gebe Kundgebungen und Demos auch in Zusammenarbeit mit nichtjüdischen Gruppen und Verbänden. „Es ist schon ein ähnliches Gefühl wie bei Kriegsbeginn in der Ukraine, nur ist die Solidarität nicht so breit aufgestellt. Damals hat jede Schule und jedes Rathaus eine Ukraineflagge gehisst, was ja auch absolut richtig war und den Ukrainern wichtige positive Signale gesendet hat. Aber gerade passiert das nicht.“ Abgesehen davon, dass der Ukrainekrieg andere Ausmaße habe, sei Israel eben weiter weg, kulturell anders entwickelt, und vor allem nehme man, so auch in Daniels engerem Umfeld, den Angriff oft nur als weiteren Schritt in einem ohnehin schon lange schwelenden Konflikt wahr. „Ich wurde gefragt, was gerade passiert, wenn ich dann gesagt habe, dass das eigentlich der dunkelste Tag in der israelischen Geschichte war, dass nicht einmal der Jom-Kippur-Krieg da drankommt, dann war man verwundert.“