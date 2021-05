Israelische Fahnen verbrannt : NRW verstärkt Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen

Eine Polizistin steht vor der Synagoge in Düsseldorf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Vor dem Hintergrund mehrerer Angriffe auf Synagogen in Nordrhein-Westfalen hat das Land die Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen verstärkt.

„Wir tun in Nordrhein-Westfalen alles, um die Sicherheit der Synagogen in unserem Land zu schützen“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Der Schutz für alle „herausragenden jüdischen Orte“ sei unverzüglich erhöht worden. Eine aktuelle Beurteilung der Gefährdungslage der Objekte sei bereits vom CDU-geführten Innenministerium veranlasst worden.

„Antisemitismus, Ausgrenzung und Diskriminierung haben in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen keinen Platz“, sagte der CDU-Vorsitzende. Antijüdische Polemik werde nicht geduldet - „nicht auf unseren Straßen, nicht auf unseren Schulhöfen, nicht im Internet“. Jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger seien auch jenseits der jüngsten Eskalation Verachtung und Hetze ausgesetzt, etwa in den sozialen Medien. Auch das sei „nicht akzeptabel“.

In Nordrhein-Westfalen hatte der Staatsschutz nach Vorfällen vor Synagogen in mehreren Städten Ermittlungen aufgenommen. In Münster werden 13 Männer verdächtigt, am Dienstagabend vor einer Synagoge eine israelische Fahne verbrannt zu haben. Auch an der Bonner Synagoge und am Standort einer ehemaligen Synagoge in Düsseldorf gab es Vorfälle.

Drei Männer haben nach Polizeiangaben eingeräumt, am Dienstagabend vor der Bonner Synagoge israelische Flaggen verbrannt zu haben. Einer von ihnen gab demnach auch zu, einen Stein auf die Synagoge geworfen zu haben. Die Bonner Polizei hatte die drei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren noch am Abend vorläufig festgenommen. Nach ihrer Motivation gefragt, hätten sie erklärt, dass der aktuelle Konflikt in Israel sie dazu veranlasst habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die drei Tatverdächtigen, die über feste Wohnsitze in Deutschland verfügten und bislang nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten seien, hätten mittlerweile das Polizeipräsidium verlassen. Gegen sie werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.

(mba/AFP/dpa)