Lage in NRW nach Terrorangriff auf Israel Immer mehr Israel-Fahnen werden geschändet

In einigen Kommunen gab es bereits mehrere Vorfälle. In Moers wurde zum Beispiel erst eine Israel-Flagge am Rathaus zerstört und dann gestohlen. In Leverkusen wurde die Flagge bereits zweimal entwendet. Dort wird neben der israelischen Flagge am Donnerstag zusätzlich noch eine Friedensflagge gehisst. In Witten wurde die Flagge bereits dreimal abgerissen; einmal wurde sie sogar verbrannt. Am 27. Oktober wurde sie zudem mit roter Farbe beschmiert. In Monheim wurde eine Israel-Flagge vor dem Otto-Hahn-Gymnasium gestohlen.