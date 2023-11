Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Leverkusen Islamisten wollten mit Kleinlaster und Explosion Menschen töten

Die Sicherheitsbehörden hatten am Dienstag zwei Minderjährige in Burscheid und in Brandenburg vorläufig festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant zu haben. Bei den in NRW festgenommen Jugendlichen handelt es sich um einen 15-jährigen Deutsch-Afghanen, der vorher nicht polizeilich bekannt war. Auf die Spur war der Bundesverfassungsschutz den beiden durch einen Hinweis eines befreundeten ausländischen Geheimdienstes gekommen.