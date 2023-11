Ermittlungen zu Islamisten auf Demo in Essen „Unbescholtener Privatmann hat Versammlung angemeldet“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Vorwurf entschieden zurückgewiesen, dass die teils islamistische Demonstration vor einer Woche in Essen nicht schon im Vorfeld oder während der Versammlung von den Sicherheitsbehörden unterbunden worden ist. „In Essen hatte ein unbescholtener Privatmann die Versammlung angemeldet. Über ihn lagen keine Erkenntnisse vor. Es gab also gar keinen Grund für ein Verbot“, sagte Reul in der Sitzung des Innenausschusses am Donnerstagnachmittag. „Die Polizisten vor Ort hatten auch ein Verzeichnis über alle verbotenen Zeichen und Schriften. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist es auch nicht zu Gewaltaufrufen gekommen. Dann hätten wir ja sofort die Demonstration abbrechen können“, so Reul. Auch seien mit 450 Polizisten genügend Einsatzkräfte vor Ort gewesen.