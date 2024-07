Islam, Islamismus, Salafismus Welche Begriffe in der Islamismus-Debatte wichtig sind

Der Islam – mit fast zwei Milliarden Gläubigen immerhin die Zweitgröße Religion weltweit – ist im 7. Jahrhundert entstanden. Das Wort „Islam“ hat arabische Ursprünge und bedeutet in etwa „Ergebung in Gottes Willen“. Die Anhänger dieser Religion werden Muslime und Muslimas genannt. Sie eint die Verehrung Gottes, den sie „Allah“ nennen. Im Islam gibt es, anders als im Christentum mit seinen zehn Geboten, fünf besonders wichtige Gebote, die auch „fünf Säulen“ genannt werden. Dazu zählen etwa, dass Muslime nur an Allah glauben und fünfmal am Tag beten sollen – egal, wo sie sich befinden. Dabei ist das Gebet immer in Richtung Mekka ausgerichtet, denn dort steht die „Kaaba“, also das erste Haus für Allah. Zu den weiteren Geboten zählt das Geben von Almosen an Arme sowie die Teilnahme an der einmonatigen Fastenzeit – dem Ramadan. Und: Einmal im Leben sollen Muslime an die heiligen Orte nach Mekka und Medina, der zweitwichtigsten Stadt im Islam, pilgern.