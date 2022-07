Prozess in Iserlohn : Opfer mit Baseballschläger getötet – Angeklagter schweigt

Iserlohn Mit einem Baseballschläger hat in Iserlohn ein 36-Jähriger einen Mann getötet, einen weiteren schwer verletzt. Warum es im März zu der Attacke kam, ist noch immer unklar. Nun muss sich der Mann vor Gericht verantworten.

Nach einer tödlichen Baseballschläger-Attacke muss sich ein 36-Jähriger seit Donnerstag vor Gericht verantworten. Der psychisch kranke Angeklagte soll am 3. März in Iserlohn mindestens zwölf Mal auf einen 39-Jährigen eingeschlagen haben. Das Opfer starb an den Folgen schwerster Kopfverletzungen. Auch ein Nachbar, der laut Anklage Hilferufe gehört hatte und eingreifen wollte, wurde durch Schläge schwer verletzt. Die Hintergründe sind unklar. Zum Prozessauftakt am Hagener Landgericht hat sich der deutsch-polnische Angeklagte noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.