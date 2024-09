Gruppenvergewaltigung in Iserlohn Tatverdächtige filmen Misshandlung von iranischen Flüchtling

In der Nacht zum Sonntag sollen mehrere Männer in einem leerstehenden Brauereigebäude in Iserlohn den 30-jährigen Flüchtling überfallen, gefesselt und gemeinschaftlich vergewaltigt haben. Die Tat sei auf sexuelle Erniedrigung ausgerichtet gewesen, hatten die Ermittler mitgeteilt. Vier Männer im Alter von 24, 34, 42 und 46 Jahren waren kurz darauf in einem nahegelegenen Wald festgenommen worden und sitzen seit Montag in Untersuchungshaft.