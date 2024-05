Iserlohn Mann bricht nachts gleich zweimal in Stadtmuseum ein

„Diesmal hatte der Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen“, berichtete die Polizei. Die Beamten durchsuchten in den frühen Morgenstunden das Gebäude. Sie trafen den 37-Jährigen zwar nicht an, fanden aber sein auffälliges Feuerzeug mit „individuellen Merkmalen“, das er unmittelbar nach der ersten mutmaßlichen Tat noch bei sich getragen hatte. Kurz darauf stieß eine Streife in der Nähe des Museums auf den Mann. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahm ihn die Polizei nun in Gewahrsam. Gegen den Mann wird wegen schweren Diebstahls ermittelt.