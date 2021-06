Iserlohn im Märkischen Kreis : Polizei sucht 18-Jährige mit Baby - Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Iserlohn Die Polizei sucht nach einer 18-Jährigen mit einem vier Wochen alten Baby. Bislang fehlt von der jungen Mutter jede Spur.

Die junge Mutter habe sich mit ihrer kleinen Tochter zuletzt in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Iserlohn (Märkischer Kreis) aufgehalten, die sie am frühen Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr verlassen habe, teilte die Polizei mit.