Wegen Unfreundlichkeit Kontrolleur in Bus in Iserlohn bewusstlos geschlagen

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Bus in Iserlohn ist ein Mitarbeiter bewusstlos geschlagen worden. Laut Mitteilung der Polizei hatte eine 13-Jährige am Donnerstagabend (1. August 2024) zwar ein Ticket, konnte sich aber nicht ausweisen. Während der 36-Jährige den Vorfall dokumentierte, kam ein stark alkoholisierter Mann mit einer Glasflasche in der Hand in den Bus. Wie sich später herausstellte, war er der Vater der 13-Jährigen.