Bewohner waren wohl nicht anwesend : Katzen schmeißen auf dem Laptop Musik in Endlosschleife an

Iserlohn In einer Wohnung in Iserlohn lief am Samstagabend so laut Musik, dass die Nachbarn die Polizei verständigten. Als die Polizei dort ankam, fand sie in der Wohnung jedoch nur mehrere Katzen - aber keine Menschen.

Ein Katze hat im nordrhein-westfälischen Iserlohn womöglich einen Polizeieinsatz wegen überlauter Musik in einer Wohnung ausgelöst. Anwohner beschwerten sich am Samstagabend über extrem laute Musik in dem Haus, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der betreffenden Wohnung stießen die Polizisten aber nur auf einige Katzen - und auf einen Laptop, von dem die laute Musik kam.

Wenig später kam die Bewohnerin nach Hause und versicherte, sie habe die Musik vor dem Verlassen der Wohnung abgestellt. Womit alles auf eine technisch versierte Katze als "Täterin" hindeutete: "Möglicherweise hat eine Samtpfote auf der Tastatur des Laptops die Endlosschleife in voller Lautstärke ausgelöst", hieß es im Polizeibericht.

(ham/AFP)