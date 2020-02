Busfahrer ruft Polizei : Tierische Schwarzfahrerin in Iserlohn

Der tierischen Schwarzfahrerin ist das Foto sichtlich unangenehm. Foto: Polizei Iserlohn

Iserlohn Sie hat zwar brav Sitz gemacht, aber vorher kein Ticket gelöst: Eine Hündin hat sich in einem Bus in Iserlohn einige Kilometer gratis fahren lassen, bevor sie von der Polizei in Empfang genommen worden ist.

Die Schwarzfahrerin habe sich am Dienstag an einer Haltestelle in den Bus geschlichen und - offenbar geübt im Busfahren - unmittelbar Platz genommen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer der Linie 1 wählte den Notruf und ließ die dickfellige Passagierin drei Kilometer weiter an einer Haltestelle rausspringen - exakt vor einer Wache, wo zwei Polizisten schon mit einer Leine auf sie warteten.

Über die Steuermarke ermittelten die Beamten den „überglücklichen“ Besitzer der ausgebüxten Hündin.

(top/dpa)