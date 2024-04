Terrorverdacht gegen Jugendliche in NRW „Es hat hier geklappt, Schlimmeres zu verhindern“

Drei Jugendliche aus NRW und ein Jugendlicher aus Baden-Württemberg werden verdächtigt, islamistisch motivierte Terroranschläge geplant zu haben. Bereits am Osterwochenende wurden auf Antrag der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen (ZenTer NRW) bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf Haftbefehle wegen Sich-Bereit-Erklärens zu einem Verbrechen – nämlich Mord und Totschlag – in Tateinheit mit der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegen die Jugendlichen erlassen. Dabei handelt es sich um eine 16-Jährige aus Iserlohn, die zunächst in einem Chat mit einer 15-Jährigen aus Düsseldorf über Pläne sprach, in das Gebiet des sogenannten Islamischen Staats auszureisen. In einem weiteren Chat sollen sich die beiden dann mit einem 15-Jährigen aus dem Landkreis Soest und einem weiteren 16-jährigen Jugendlichen aus Ostfildern in Baden-Württemberg über mögliche Terroranschläge ausgetauscht haben.