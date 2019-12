Feuer „etwas ausgeartet“ : Sieben Verletzte bei Brand in Iserlohner Altstadt

Sieben Verletzte bei Brand in Iserlohner Altstadt

Feuerwehrleute bei einem Wohnhausbrand in Iserlohn. Foto: dpa/Markus Klümper

Iserlohn Ein Wohnhausbrand hat in der Nacht zum Montag in der Altstadt von Iserlohn einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Es gab mehrere Verletzte.

Sieben Menschen, darunter drei Feuerwehrleute, erlitten leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit am Montag mit.

Das Feuer sei am späten Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen und dann „etwas ausgeartet“, sagte ein Polizeisprecher. Auch in den Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten weiter an.