In Iserlohn Blutender Mann läuft nach Messerangriff in Restaurant

Iserlohn · In Iserlohn ist ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige kam am Sonntagabend stark blutend in ein Restaurant, wie die Polizei mitteilte.

22.01.2024 , 09:12 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Lino Mirgeler

Daraufhin alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte und gaben Hinweise auf einen mutmaßlichen Streit, der den Verletzungen vorausgegangen sein könnte. In einem Nachbarhaus trafen die Einsatzkräfte dann auf einen 18-Jährigen mit Schnittverletzungen. Er wurde vorläufig festgenommen. Das Opfer wurde ärztlich behandelt. Eine Mordkommission ermittelt.

(ldi/dpa)