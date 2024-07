Unfall bei Iserlohn Autofahrer nach Flucht vor Polizei schwerst verletzt

Der Mann sei aber mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsende gefahren. Beim Versuch, in eine Straße abzubiegen, stieß sein Auto laut einer Polizeisprecherin links und rechts in die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte den schwerst verletzten 37-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittle nun gegen ihn unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.