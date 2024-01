Haftbefehl gegen 18-Jährigen 32-Jähriger bei Messerattacke in Iserlohn lebensgefährlich verletzt

Das 32-jährige Opfer war am Sonntagabend stark blutend in ein Restaurant in Iserlohn gekommen. Zeugen riefen die Polizei und gaben Hinweise auf einen Streit. In einem Nachbarhaus trafen die Einsatzkräfte auf den 18-Jährigen, der selbst Schnittverletzungen erlitten haben soll. Er wurde festgenommen.