Angriff in Iserlohn : 21-Jähriger mit dunkler Hautfarbe niedergeschlagen- Staatsschutz ermittelt

Iserlohn Zwei Personen sollen in Iserlohn einen jungen Mann rassistisch beleidigt und niedergeschlagen haben. Der Staatsschutz ermittelt, die Polizei sucht Hinweise auf die Täter.

Der junge Mann mit dunkler Hautfarbe sei am vergangenen Montag, 15.Juni, in der Hugo-Fuchs-Allee in Iserlohn auf offener Straße niedergeschlagen worden, berichtet die Polizei. Zwei Personen sprachen demnach den21-Jährigen gegen 20.15 Uhr mit den Worten "Du gehörst hier nicht hin, geh zurück in Dein Land!" an.