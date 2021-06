Polizei geht von „akuter Gefahr“ für das Kind aus : 18-Jährige mit Baby aus Iserlohn weiterhin vermisst

Iserlohn Vier Tage nach dem Verschwinden einer 18-Jährigen und ihrer vier Wochen alten Tochter geht die Suche weiter. Bisher konnten die junge Mutter und das Baby nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck.

Das teilte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen mit. Sie könnte vermutlich in Richtung Dortmund unterwegs gewesen sein. Dort seien die Ermittlungen an möglichen Anlaufpunkten bislang aber vergeblich gewesen.