IS-Terroristin in Düsseldorf verurteilt „Solch ein aufrichtiges und gründliches Geständnis hören wir wahrscheinlich nie“

Einige Monate später war die damals 19-Jährige mit ihrem Mann zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewechselt. Anfang 2014 war sie nach Deutschland zurückgekehrt, hatte bei ihrer Schwiegermutter in Köln gewohnt und dem IS noch bis mindestens Februar 2015 angehört und ihrem Mann Geld nach Syrien überwiesen.