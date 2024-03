„Islamischer Staat Provinz Khorasan“ So ist die Bedrohungslage in NRW

In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es, dass der Gefahr durch diese Gruppierung spätestens seit dem Truppenabzug der US-Streitkräfte und der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Herbst 2021 eine besondere regionale, aber auch globale Bedeutung zukäme. Dies treffe ganz besonders auf Europa und auch auf Deutschland zu. „Der ISPK erreicht über seine Propagandaarbeit in Sozialen Medien und über Messenger-Dienste auch in Deutschland lebende Personen. Hier versucht der ISPK, insbesondere selbstradikalisierte Einzeltäter und autonom agierende Kleinstgruppen zu Anschlägen zu animieren und in Teilen auch hierbei anzuleiten“, heißt es in dem Schreiben.