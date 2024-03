Trauer um Irene Wenderoth-Alt Stimme der Vernunft, Stimme der Menschlichkeit

Das machte den Gedankenaustausch, ob in Gremien oder im freien Gespräch, zu einer Herausforderung, die volle Aufmerksamkeit verlangte. Ihre Agenda war klar, wie sie 2021 bei ihrem Abschied als Herausgeberin noch einmal deutlich machte. Guter Journalismus informiert, klärt auf, hakt nach, bleibt dran. Sie wollte nicht von Nachhaltigkeit sprechen, der Begriff war ihr zu unspezifisch. Irene Wenderoth-Alt forderte zum Nachfragen auf, wollte wissen, was aus wohlfeilen Versprechen geworden ist, was schief läuft oder besser laufen könnte. Hass und Hetze, nicht nur im Netz, ließen sie besorgt um den Zusammenhalt fürchten. Extremismus jeglicher Art lehnte sie ab. Die Rheinische Post sah sie, Print wie Digital, als Bürgervertretung, gerade im Lokalen. Aufmerksamkeit forderte sie, selbst Mutter von vier Kindern, für die junge Generation, das schlechte Abschneiden bei Pisa-Umfragen verband sie mit dem Appell an alle Verantwortlichen: Tut mehr für die Kinder!