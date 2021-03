NRW-Städte mit Inzidenzen über 100 : Städte und Kreise hoffen auf sinkende Werte

Die Gastronomen hoffen, bald wieder aufmachen zu können. Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf In immer mehr Städten und Kreisen in NRW liegt der Inzidenzwert zum Teil deutlich über 100. Dennoch soll es ab dem 22. März landesweite Lockerungen geben. Ob das für alle Kommunen gelten wird, ist noch unklar.

In Nordrhein-Westfalen haben sich innerhalb einer Woche wieder deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 81,2. Mit zunehmender Sorge wird deshalb auf den 22. März geschaut. Denn die Corona-Schutzverordnung des Landes sieht vor, dass die Inzidenz stabil oder mit sinkender Tendenz unter 100 bleiben muss, damit ab dann unter Auflagen Außengastronomie, Kultureinrichtungen oder Sportangebote geöffnet werden können. „NRW nimmt die aktuelle Entwicklung im Hinblick auf Virusmutationen sehr ernst“, sagt ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums.

14 Städte und Kreise liegen in NRW bereits über 100 – und das zum Teil deutlich. Es ist noch unklar, ob dort auch Lockerungen in Kraft treten werden. Die Änderungen, die nach Paragraf 19 für eine landesweit stabile oder sinkende Inzidenz unter 100 angekündigt sind, würden nicht automatisch in allen Kommunen in Kraft treten, sondern durch eine Änderung der Coronaschutzverordung, heißt es beim Gesundheitsministerium. „Ob es hierzu kommt, kann derzeit ebensowenig final beantwortet werden wie die Frage, ob es dann kommunale Unterschiede geben wird“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Die meisten der betroffenen Städte und Kreise wollen zunächst die weitere Entwicklung abwarten, ohne sofort Lockerungen zurückzunehmen – etwa Köln und Duisburg. Die Kreise Kleve und Minden-Lübbecke erklärten, keine verschärften Maßnahmen zu planen.

Der Kreis Düren wird von sich aus keine Lockerungen durchführen. Angesichts der hohen Inzidenz (aktuell 125,8) hat der Kreis eine Allgemeinverfügung mit ergänzenden Corona-Regeln für bestimmte Bereiche in der Stadt Düren erlassen. „Ob wir nach dem 22. März weitere Maßnahmen ergreifen, hängt von der weiteren Entwicklung ab“, so ein Sprecher. Zuvor hatte der Kreis beim Land beantragt, die weiterführenden Schulen zunächst ab Montag nicht weiter zu öffnen. „Dieser Antrag wurde trotz unserer hohen Inzidenzwerte vom Schulministerium abgelehnt“, so der Sprecher.

Selbst wenn der landesweite Inzidenzwert von 100 gerissen werden sollte, bedeutet dass nicht zwingend ein Ende der Lockerungen. In NRW soll die zwischen Bund und Ländern verabredete Corona-„Notbremse“ bei Überschreiten einer landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 100 nach Angaben des Gesundheitsministeriums nicht automatisch greifen. Zunächst sei zu prüfen, welche Umstände zu der Überschreitung geführt hätten, wie ein Sprecher von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der „Funke Mediengruppe“ gesagt hatte. Ob und wann eine solche Notbremse gezogen wird, entscheidet das Land NRW. „Der Bund kann keine Regelungen für die Länder erlassen. Es können nur bundesweit einheitliche Vorgehen verabredet werden. Die Umsetzung liegt bei den Ländern“, erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Beim Städte- und Gemeindebund hält man nicht viel von pauschalen Regelungen, weil sie dem Einzelfall oftmals nicht gerecht werden. „Dort wo Infektionsherde klar begrenzt sind, zum Beispiel auf ein Seniorenheim oder einen Betrieb, sollten daher differenzierte Lösungen möglich sein“, sagt Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer beim Städte- und Gemeindebund NRW. Dies gelte auch für die geplanten Lockerungen am 22. März. „Die betroffenen Kommunen haben den Termin im Blick und stimmen sich mit dem Land darüber ab, welche Schritte vor Ort verantwortbar sind“, so Sommer.

Der Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein fordert mehr Klarheit für alle Gastronomen, wie die Öffnung der Außengastronomie konkret geregelt werden soll. Das gilt für die Regionen, die unter, aber auch die, die über einer Inzidenz von 100 liegen. „Wir wünschen uns natürlich einen maximal möglichen zeitlichen Vorlauf. Aber die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass die Neuerungen meist sehr kurzfristig mitgeteilt werden“, sagt Sprecher Thorsten Hellwig. Die Branche bräuchte einen klaren Fahrplan, „mit konkreten, nachvollziehbaren Kriterien, was wann und wie wieder möglich ist“, so Hellwig.

Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW, sagt, dass es wichtig sei, dass die Städte rechtzeitig wissen, welche Lockerungen möglich sind. „Denn auch die Einzelhändler, die Gastronomie, die Hotellerie, die Betreiber von Sportstätten und alle anderen von Öffnungen betroffenen Bereiche müssen sich vorbereiten können“, so Dedy. Allerdings müsse allen bewusst sein, dass die dritte Welle begonnen habe – teils mit einer hohen Dynamik im Infektionsgeschehen. „Deshalb kann im Moment nicht prognostiziert werden, ob am kommenden Montag überhaupt weitere Öffnungen denkbar sind. „Ein ständiges Hin und Her zwischen auf und zu würden die Menschen nicht verstehen – wichtig ist: Offene Läden und Restaurants in der einen Stadt und geschlossene gleich nebenan kann eine schwierige Situation ergeben, Corona-Tourismus ist dann kaum vermeidbar“, so Dedy.

(csh)