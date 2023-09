Invictus Games in Düsseldorf Soldaten kämpfen sich ins Leben zurück

Nach drei Einsätzen in Afghanistan zwischen 2008 und 2011 ist für Siesing nichts mehr, wie es einmal war. Seine Seele ist verwundet. Der Stabsfeldwebel leidet wie viele andere Bundeswehrsoldaten auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS. Wochen verbrachte er im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz, eineinhalb Jahre in einer Trauma-Klinik in Dresden, mehrmals war er in einer psychosomatischen Klinik am Möhnesee. Die Therapien und Sport haben den Gelsenkirchener wieder ins Alltagsleben zurückgebracht. Und sein persönlicher Triumph werden die Invictus Games.