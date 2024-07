Eingeschleppte Tiere und Pflanzen Nosferatu-Spinne und Co. – Diese invasiven Arten breiten sich in NRW aus

Die Nilgans hat sich inzwischen in NRW ausgebreitet. Ursprünglich ist die Gans südlich der Sahara in Afrika und entlang des Nils in Ägypten zu Hause. Die in Deutschland lebenden Tiere stammen überwiegend aus Großbritannien und den Niederlanden, wo sie ausgesetzt wurden oder aus Parks entwichen sind. Noch ist ungeklärt, ob sie einheimischen Arten schaden. Lästig sind auf Wiesen an Seen auf jeden Fall die Hinterlassenschaften der Gänse, die etwa am Kölner Decksteiner Weiher dafür sorgen, dass weniger Menschen sich zum Picknick dort niederlassen können.