Unwetter in NRW erwartet “Wenn ein Ort mehrfach betroffen ist, können bis zu 60 Liter kommen“

Wiegand Aktuell läuft eine sogenannte Vorabinformation wegen eines erhöhten Gewitterrisikos. Das Problem dabei wird heute wieder der Starkregen sein. Bis zum Nachmittag werden sich die ersten Gewitter entwickeln, vermutlich im Bereich Bergisches Land/Sauerland. Dem werden dann aber auch weitere Gewitter folgen. Die Wetterlage kommt aus dem Süden, hier entstehen dann erst die Gewitterzellen. Deswegen bleibt es auch im Norden eher ruhig. Wo die Gewitterzellen dann auftreten, kann man auf jeden Fall mit etwa 20 bis 30 Litern Regen in der Stunde rechnen. Es kann aber lokal immer wieder auch stärkere Regen-Entwicklungen geben, da können durchaus auch 30 bis 40 Liter Regen in kürzester Zeit fallen. Über mehrere Stunden hinweg, besonders wenn ein Ort mehrfach betroffen ist, kann es sich dann auch auf bis zu 60 Liter pro Quadratmeter steigern. Die Gewitter lassen sich in NRW für heute aber auf einen Bereich eingrenzen, der vom Siegerland über Teile des Bergischen Landes und die Rheinschiene reicht, also Köln und Leverkusen und ab da an westlich bis Richtung Niederlande. Bis zum Abend beruhigt sich das wieder, gerade in der ersten Nachthälfte kann es aber noch zu zum Teil kräftigen Regenfällen kommen.