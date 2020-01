Interview mit Carla Reemtsma : Siemens-Streit mit Aktivisten könnte Chance sein

Düsseldorf Die 21-Jährige Carla Reemtsma aus Münster ist eines der bekanntesten Gesichter von Fridays for Future NRW. Ein kurzes Gespräch über Siemens, Kohle und den Einfluss der jungen Klimaschützer.

Frau Reemtsma, Siemens hat nach Ihrer Kritik nicht eingelenkt. Was bedeutet die Entscheidung für „Fridays for Future“ und den Protest?

Carla Reemtsma: Tatsächlich ist die Entscheidung von Siemens-Chef Joe Kaeser für viele von uns keine wirkliche Überraschung. Wir wollen diese dennoch nicht unkommentiert stehen lassen. Immerhin hat das Thema durch die Proteste eine breite Öffentlichkeit erreicht und wir konnten die Proteste der Aktivisten in Australien hier vor Ort unterstützen.

Reemtsma : In gewisser Weise ist es natürlich verständlich, dass Siemens die Vertragspflichten einhalten will. Andererseits verspielt das Unternehmen mit der Entscheidung seine Glaubwürdigkeit als umweltfreundliches Unternehmen. Die Frage ist nun, wie diese Entscheidung hinsichtlich der oft betonten angeblichen Zukunftsorientierung von Siemens zusammenpasst.

In NRW lässt sich beobachten, was es bedeutet, wenn durch den Kohleausstieg Arbeitsplätze wegfallen. Wie steht „Fridays for Future“ dazu?