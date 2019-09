Kostenpflichtiger Inhalt: Datenbank für Internet-Zocker : Staat will Internet-Wetten überwachen

Sportwetten im Internet sollen überwacht werden. Spieler dürften deshalb wieder vermehrt auf sogenannte Wettbuden ausweichen. Foto: imago. Foto: Imago

Düsseldorf Jährlich werden Milliarden mit Sportwetten im Internet umgesetzt. Der Markt wächst seit Jahren. Hunderttausende spielen allein in Deutschland regelmäßig. Nun will der Staat das Spielverhalten der Nutzer in einer Datenbank erfassen.