Deutsche Glasfaser Internet- und TV-Ausfälle in NRW – diese Regionen sind betroffen

Düsseldorf · Auf einige Bürger in NRW warten in den kommenden Tagen Einschränkungen beim Internet, Telefon und TV. Die Deutsche Glasfaser führt Wartungsarbeiten an ihrem Netz durch. Wer davon betroffen ist.

02.08.2024 , 07:26 Uhr

Die Deutsche Glasfaser führt in einigen Kommunen in NRW Wartungsarbeiten durch. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach

Inhalt des Artikels Diese Ausfälle gibt es im August Übersicht über weitere Störungen So steht es um die Glasfaser in Deutschland Manche Menschen in NRW werden in den nächsten Tagen von Einschränkungen betroffen sein – zumindest, wenn sie einen Anschluss für Fernsehen, Telefon und Internet über die Deutsche Glasfaser beziehen. Auf ihrer Homepage kündigt das Unternehmen vorübergehende Ausfälle dieser Dienste an. Lohnt sich ein Glasfaser-Anschluss wirklich? Schnelles Internet in NRW Lohnt sich ein Glasfaser-Anschluss wirklich? Grund dafür sei eine regelmäßige Wartung der Systeme, wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilt. Bürger können sich dort auch selbst informieren, wann ihre Region betroffen ist. Zu finden ist die Störungsübersicht hier. Bürger können dort auch ganz konkret nach ihrer Kommune suchen. Diese Ausfälle gibt es im August Vor allem im August komme es weiter zu Ausfällen. So waren etwa vom 31. Juli, 23 Uhr, bis zum 1. August, 6 Uhr, Teile des Niederrheins sowie Haan, Odenthal, Mettmann und Rösrath betroffen. Menschen in Niederkrüchten müssen dieser Tage besonders geduldig sein – drei unterschiedliche Wartungsarbeiten stehen den Bürgern im August bevor. Die erste läuft bereits und soll noch bis zum 2. August (20 Uhr) andauern. Doch die Ausfälle sollen nicht länger als eine Minute dauern. Sollten Bürger Probleme mit ihren Geräten haben, so empfiehlt die Deutsche Glasfaser einen Neustart. Eine geplante Wartung ist zudem für die Städte Jüchen, Korschenbroich, Niederkrüchten sowie Geilenkirchen im Zeitraum vom 12. bis 23. August vorgesehen. Die Ausfallzeit soll laut Deutscher Glasfaser allerdings nur jeweils eine Minute betragen. Auch zwischen dem 5. und 16. August ist Niederkrüchten noch einmal von einer Wartung von Telefon-, Internet- und Festnetz-Anschlüssen betroffen. Der Ausfall soll zehn Minuten dauern. Aus Rücksicht auf die Kunden versucht das Unternehmen zudem, längere Wartungsarbeiten vor allem nachts durchzuführen. Übersicht über weitere Störungen 2. August, 0 Uhr bis 6 Uhr: Ostmünsterland, Brakel, Ausfallzeit etwa sechs Stunden

5. August, 8 Uhr, bis 16. August, 20 Uhr: Wassenberg, Westerkappeln, Recke, Gangelt, Grefrath, Ausfallzeit zehn Minuten

5. August, 8 Uhr, bis 16. August, 20 Uhr: Weseke, Senden, Keppeln, Labbeck, Niederkrüchten, Ausfallzeit: unter zehn Minuten

6. August, 22 Uhr, bis 7. August, 4 Uhr: Eschweiler, Ausfallzeit vier Stunden

12. August, 8 Uhr, bis 23. August, 20 Uhr: Hopsten, Ausfallzeit eine Minute So steht es um die Glasfaser in Deutschland Unabhängig von den Wartungsarbeiten versucht die Bundesregierung mehr Tempo beim Ausbau von Glasfaser und Mobilfunk zu machen. Unlängst wurde ein Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Telekommunikationsnetzen beschlossen. „Wir senden damit das wichtige Signal an die Wirtschaft, dass wir die Digitalisierung entschlossen vorantreiben“, sagte Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Digitales und Verkehr. Umweltschutz und Modernisierung des Landes würden in Einklang gebracht. Der Ausbau der Telekommunikationsnetze soll künftig im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen, befristet bis 2030. Das soll Unternehmen Rechtssicherheit geben. Ziel der Regierung ist es, Deutschland bis 2030 flächendeckend mit Glasfaser und modernsten Mobilfunkstandards zu versorgen. Laut Ministerium gibt es derzeit 92 Prozent Abdeckung beim schnellen Mobilfunk 5G, beim Glasfaserausbau gebe es Fortschritte.

(kag/mit dpa)