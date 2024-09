Peter Lohmeyer, Nele Neuhaus und mehr Internationales Krimifestival „Mord am Hellweg“ vor Start

Das internationale Krimifestival „Mord am Hellweg“ mit vielen namhaften Künstlern steht vor dem Start: Eröffnet wird das Fest am kommenden Samstag (14.9.) mit einer Show, die eine Mischung aus Lesungen, Akrobatik und Kabarett sein werde, kündigte das Westfälische Literaturbüro in Unna an. Zahlreiche Akteure wie Schauspieler Peter Lohmeyer, Kabarettist Fritz Eckenga und internationale Akrobatik-Künstlern seien beteiligt.