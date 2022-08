22 Veranstaltungen in der Region : Internationale Fledermausnacht auch in NRW

Am kommenden Wochenende findet die diesjährige internationale Fledermausnacht statt. Allein 22 Veranstaltungen organisieren Aktive des Naturschutzbundes Deutschland auch in NRW - etwa in Krefeld, Bochum, Hamm oder Olpe.

Das teilte die Umweltschutzorganisation am Dienstag mit. Die europaweite „Batnight“ trage seit fast drei Jahrzehnten dazu bei, Vorurteile gegenüber den „Kobolden der Nacht“ abzubauen und auf deren schwierige Situation aufmerksam machen.

„Unsere heimischen Fledermäuse sind völlig harmlos und sehr nützlich, denn sie fressen ausschließlich Insekten“, betonte Achim Winkler, Mitglied im Vorstand des Nabu NRW. Probleme bereite ihnen daher das Insektensterben, das sich negativ auf die Fledermausbestände auswirkt. Fledermäuse litten außerdem stark unter „Wohnungsnot“. „Durch die Sanierung und den Abbruch von Gebäuden, das Abholzen von alten, höhlenreichen Bäumen im Zuge einer intensiven forstlichen Nutzung der letzten naturnahen Wälder sowie einer intensiven Landwirtschaft verlieren Fledermäuse immer mehr ihrer Fortpflanzungs-, Ruhe- und Nahrungshabitate“, erklärte Nabu-Fledermausexperte Christian Giese.

Von den 25 in Deutschland heimischen Arten seien drei akut vom Aussterben bedroht, erklärte der Nabu. Vier Arten gelten als stark gefährdet und für weitere bislang ungefährdete Arten wird ein starker Rückgang prognostiziert. Hilfreich sei etwa eine fledermausfreundliche Gestaltung des Gartens. Dazu gehöre ein Teich sowie ein Beet mit nachtblühenden, nektarreichen Blütenpflanzen wie Leimkraut, Seifenkraut oder Königskerze. Zentral ist der Verzicht auf Pestizide und Kunstdünger.

Fledermäuse benötigten zudem Höhlen und Spalten in alten Bäumen, an Gebäuden oder in Kellern, die sie als Quartier nutzen. Ansonsten helfe ein Fledermausbrett oder ein Flachkasten an der Giebelwand.

