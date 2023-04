Intermodellbau in Dortmund Von der Dampflok bis zum U-Boot

Die letzte Intermodellbau hatte es Ende 2021 in der Ruhrgebietsstadt gegeben, im Vorjahr war die Veranstaltung wegen Corona ausgefallen. Zuletzt waren – noch in der Pandemie – rund 40.000 Besucher und 325 Aussteller gekommen. Vor Corona Anfang 2019 waren es 77.000 Besucher und fast 450 Anbieter gewesen. Das Hobby des Modellbaus habe sich gerade in den Pandemie-Jahren großer Beliebtheit erfreut - auch bei Jüngeren, hatte der Verband des Spielwaren-Einzelhandels berichtet.