Messe Intermodellbau in Dortmund Loks und Flugzeuge aus dem 3D-Drucker – neue Techniken im Hobbykeller

Ein winziges Auto oder ein klitzekleines Figürchen für die Modellbahnanlage, ein Yacht-Nachbau für die Fensterbank oder ferngesteuerter Rennwagen für Outdoor-Touren - sie alle stammen zunehmend aus 3D-Druckern. Und die 3D-Drucker stehen inzwischen in immer mehr Hobbykellern in Deutschland. „Die 3D-Technologie hat in fast allen Bereichen Einzug gehalten und auch beim Modellbau nicht haltgemacht“, berichtet Dieter Matysik vom Dachverband für Schiffsmodellbau. Aus einem Basteln in Handarbeit mit Papier, Holz, Metall und allerlei Werkzeugen sei in vielen Fällen ein Gestalten am PC geworden. IT habe einen dominanten Platz eingenommen.