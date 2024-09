Auswertung des Innenministeriums Zahl der Intensivtäter in NRW steigt weiter – der Jüngste ist erst 13 Jahre alt

Trotz umfangreicher Präventionsprogramme ist in Nordrhein-Westfalen die Zahl der sogenannten Intensivstraftäter im dritten Jahr in Folge gestiegen. Dabei handelt es sich um Kriminelle, die mindestens fünf Straftaten in einem Jahr begangen haben. So stieg deren Zahl von 1442 im Jahr 2021 um rund 14 Prozent auf 1647 im Jahr 2023 – und nähert sich damit wieder den Zahlen vor der Pandemie.