Positionspapier der NRW-SPD zur Kriminalität : „Think Tank“ für Innere Sicherheit

Mehr Sicherheit für NRW: Die SPD will ein Institut für Sicherheitsforschung aufbauen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Exklusiv Düsseldorf Die SPD will Polizei, Politik und Wissenschaft in Nordrhein-Westalen besser verzahnen – mit einem Institut für Kriminalitäts- und Sicherheitsforschung. Was es damit auf sich hat.