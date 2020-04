Einsatz in Siegen : Auto-Poser auf Instagram rufen Polizei auf den Plan

Einsatz in Siegen

Siegen Zwei junge Männer posieren in einem teuren Sportwagen und filmen sich gegenseitig bei der Fahrt. Das ganze posten sie stolz auf Instagram. Leider haben sie eines nicht bedacht.

Die 20 und 21 Jahre alten Männer kamen am Samstagabend in Siegen auf eine interessante Idee: Abwechselnd setzten sie sich an das Steuer eines schwarzen Mercedes Benz, CLS 450. Der jeweilige Beifahrer filmte nun den Fahrer während einer Fahrt über die Hüttentalstraße, berichtet die Polizei.