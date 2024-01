Das sagt der Insolvenzverwalter Galeria ist bis zum Spätsommer durchfinanziert

Der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) ist nach eigenen Angaben bis zum Spätsommer durchfinanziert. „Die Liquidität reicht weit über den Insolvenzgeldzeitraum, also bis in den Spätsommer, hinaus“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus der Deutschen Presse-Agentur. Er will das Verfahren in einem Zeitfenster von sieben bis acht Monaten abschließen.