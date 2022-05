„Insa“-Studie : So zufrieden sind Familien in Deutschland

So zufrieden sind Familien in Deutschland

Düsseldorf Wie hat sich die Pandemie auf den Familienzusammenhalt ausgewirkt? Sind Paare ohne Kinder glücklicher? Eine breit angelegte Studie zeigt, wie wichtig die Familie für die Gesellschaft ist.

„Der Staat profitiert in hohem Maße von seinen Familien, und sie sind in Krisen belastbar und zufriedener, und sie entlasten den Sozialstaat“, sagt Andrea Heck, Vorsitzende des Elternvereins NRW. Die Familienpolitik müsse wieder zum Kernbereich ihrer Bemühungen zurückkehren, nämlich für den Lebensentwurf Familie zu werben und sie nach Kräften zu unterstützen“, so Heck. Die Ergebnisse der Studie würden für die Attraktivität der Familie sprechen, was ein ausreichender Grund für die junge Generation sein sollte, eine eigene Familie zu gründen. „Sie sollen konsequente und dauerhafte Unterstützung bekommen, wenn Sie sich für dieses Lebensmodell entscheiden“, so die Vorsitzende des Elternvereins.