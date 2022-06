Bundesweites Förderprogramm : Innovative Projekte von NRW-Hochschulen erhalten 13,4 Millionen Euro

Düsseldorf Im Rahmen eines bundesweiten Förderprogramms erhalten 57 innovative Hochschulprojekte aus NRW eine Förderung von insgesamt 13,4 Millionen Euro. Bezuschusst werden 45 Einzel- sowie zwölf Verbundanträge der Hochschulen. Das teilte das NRW-Wissenschaftsministerium am Dienstag in Düsseldorf mit.

Gefördert werden unter anderen Projekte wie 3D-Hologrammtische für die RWTH Aachen und das Uni-Klinikum Aachen, „Online Escape Rooms“ in der medizinischen Lehre (Uni-Kliniken Bonn und Tübingen) oder „Immersive Bauwelten“ (TU Dortmund und Hochschule Braunschweig-Wolfenbüttel). Das Förderprogramm „Freiraum“ wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ausgeschrieben. Es soll künftig jedes Jahr innovative Lehr- und Lernprojekte an Hochschulen in Deutschland fördern. Über die Anträge entscheidet die in Hamburg ansässige Stiftung „Innovation in der Hochschullehre“.