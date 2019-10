Säure-Attacke auf Innogy-Manager : „Ziel des Anschlags war es, ihn zu entstellen“

Haan Der Innogy-Manager Bernhard Günther sollte mit der Säureattacke vor anderthalb Jahren nicht wie lange angenommen getötet, sondern für immer gezeichnet werden. Über ein mögliches Motiv schweigen die Ermittler.

Wegen des Säureanschlags war in der vergangenen Woche in Köln ein 32-jähriger Verdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft geschickt worden. Er bestreite die Tat, sagte die Wuppertaler Behördensprecherin am Freitag. Gegen ihn und eine nicht näher bezifferte Zahl weiterer Verdächtiger werde weiter ermittelt.